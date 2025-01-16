Єрмак про сторічну угоду з Британією: перша, але, я впевнений, не остання

"Це дійсно істричний момент, історичний день, тому що вперше в історії нашої незалежної держави, ми укладаємо сторічну угоду, яка охоплює всі сфери співробітництва", - сказав він.

За словами Єрмака, це є безпрецедентним і "це ще раз говорить про те, що від співробітництва ми переходимо у стадію союзництва".

"Я думаю, що ця угода є першою, вона є історичною. Але я впевнений, що вона не є останньою (мається на увазі подібні угоди не тільки з Британією, - ред)", - констатував голова ОП.