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Єрмак про сторічну угоду з Британією: перша, але, я впевнений, не остання

Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сторічна угода України та Британії є першою та історичною. Але, ймовірно, вона не буде останньою та буде поширина на інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Офісу президента Андрія Єрмака в ефірі телемарафона.

"Це дійсно істричний момент, історичний день, тому що вперше в історії нашої незалежної держави, ми укладаємо сторічну угоду, яка охоплює всі сфери співробітництва", - сказав він.

За словами Єрмака, це є безпрецедентним і "це ще раз говорить про те, що від співробітництва ми переходимо у стадію союзництва".

"Я думаю, що ця угода є першою, вона є історичною. Але я впевнений, що вона не є останньою (мається на увазі подібні угоди не тільки з Британією, - ред)", - констатував голова ОП.

 

Угода Британії та України

16 січня Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Вона покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Зокрема, Велика Британія обіцяє поступово спрощувати правила в'їзду для громадян України. Це прописано в угоді між країнами.

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