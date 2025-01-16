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Ермак о столетней сделке с Британией: первая, но, я уверен, не последняя

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Столетнее соглашение Украины и Великобритании является первым и историческим. Но, вероятно, оно не будет последним и будет распространено на другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Офиса президента Андрея Ермака в эфире телемарафона.

"Это действительно исторический момент, исторический день, потому что впервые в истории нашего независимого государства, мы заключаем столетнее соглашение, которое охватывает все сферы сотрудничества", - сказал он.

По словам Ермака, это является беспрецедентным и "это еще раз говорит о том, что от сотрудничества мы переходим в стадию союзничества".

"Я думаю, что это соглашение является первым, оно является историческим. Но я уверен, что оно не является последним (имеется в виду подобные соглашения не только с Британией, - ред)", - констатировал глава ОП.

 

Соглашение Британии и Украины

16 января Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Оно призвано построить прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и тому подобное.

В частности, Великобритания обещает постепенно упрощать правила въезда для граждан Украины. Это прописано в соглашении между странами.

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