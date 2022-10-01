Єрмак спрогнозував що буде, якщо "спустити" Путіну ядерний шантаж

Відповідь на ядерний шантаж Росії має бути жорсткою та однозначною, інакше не обминути настання ядерних воєн з мільйонними жертвами. Кожен диктатор намагатиметься отримати ядерну зброю, і всі угоди про її нерозповсюдження стануть марними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, опубліковану в американському журналі The Atlantic.
"Відповідь на ядерний шантаж Росії має бути жорсткою та однозначною, такою, що відкидає саму ідею поступок ядерному агресору. Інакше кожен амбітний диктатор намагатиметься отримати ядерну зброю, а кожна країна, яка її не має, прагнутиме придбати її для самозахисту. Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї виявляться марними. Далі будуть ядерні війни з мільйонними жертвами", - наголосив він.
Тож, на переконання Єрмака, сьогодні цивілізований світ має продемонструвати рішучість і чітко дати зрозуміти РФ, що їй не зійде з рук ані спроба анексії, ані ядерний шантаж.
Як повідомлялось, президент РФ Володимир Путін ядерними погрозами прагне налякати Захід, щоб досягти від України домовленості про припинення вогню, його він використовуватиме для переозброєння.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".
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