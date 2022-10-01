Ермак спрогнозировал, что будет, если "спустить" Путину ядерный шантаж

Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, иначе не миновать наступление ядерных войн с миллионными жертвами. Каждый диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, и все соглашения о его нераспространении станут тщетными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, опубликованную в американском журнале The Atlantic .

"Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, отвергающим саму идею уступок ядерному агрессору. Иначе каждый амбициозный диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, а каждая не имеющая его страна будет стремиться приобрести его для самозащиты. Соглашения о нераспространении ядерного оружия окажутся тщетными. Дальше будут ядерные войны с миллионными жертвами", - отметил он.

Поэтому, по мнению Ермака, сегодня цивилизованный мир должен продемонстрировать решительность и четко дать понять РФ, что ей не сойдет с рук ни попытка аннексии, ни ядерный шантаж.