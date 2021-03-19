Ермак создает единый фронт с США против влияния Кремля, - эксперт

По его словам, Украина получила важный сигнал от Вашингтона: разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в американские выборы, а президент Джо Байден открыто навал президента РФ Владимира Путина "убийцей" и обвинил того в попытках влиять на избирательные процессы.

"Для Банковой открыт коридор возможностей - нейтралитет в позиции американских выборов сработал. Офис президента кадрово усиливает международное направление. Оксана Маркарова отправлена послом Украины в США, заместителем в ОП взят Игорь Брусило. Маркарова должна работать с демократическим лобби в США, а Брусило содержательно готовить визиты президента, наполняя их смыслом. Эти кадровые решения были тактическими ходами Андрея Ермака, который отвечает за международку. Усиление работы на американском направлении напрямую влияет на важный аспект действий Офиса президента", - заявил эксперт.

По его мнению, в данный момент готовится разговор советников глав стран Нормандского формата. Россия пытается заблокировать беседу, оттягивая ее с целью не допустить встречи, которую Украина хочет провести уже весной.

В свою очередь Ермак активно занимается подготовкой данной встречи, усиливая взаимодействие с США, демонстрируя Байдену желание бороться с российским влиянием в Украине.

"Очевидно, что Ермак затеял многоходовку с попыткой наладить предметные отношения с США по России, усилить давление на Москву по вопросу Крыма", - резюмировал политконсультант.