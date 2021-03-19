Єрмак створює єдиний фронт із США проти впливу Кремля, - експерт

За його словами, Україна отримала важливий сигнал від Вашингтону: розвідка США не визнала причетність влади України до втручання в американські вибори, а президент Джо Байден відкрито назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею" і звинуватив того в спробах впливати на виборчі процеси.

"Для Банкової відкритий коридор можливостей - нейтралітет у позиції американських виборів спрацював. Офіс президента кадрово посилює міжнародний напрямок. Оксану Маркарову відправлено послом України в США, заступником в ОП взято Ігоря Брусило. Маркарова повинна працювати з демократичним лобі в США, а Брусило змістовно готувати візити президента, наповнюючи їх змістом. Ці кадрові рішення були тактичними ходами Андрія Єрмака, який відповідає за міжнародку. Посилення роботи на американському напрямі безпосередньо впливає на важливий аспект дій Офісу президента", - заявив експерт.

На його думку, наразі готується розмова радників голів країн Нормандського формату. Росія намагається заблокувати бесіду, відтягуючи її з метою не допустити зустрічі, яку Україна хоче провести вже навесні.

Своєю чергою, Єрмак активно займається підготовкою даної зустрічі, посилюючи взаємодію з США, демонструючи Байдену бажання боротися з російським впливом в Україні.

"Очевидно, що Єрмак затіяв багатоходівку зі спробою налагодити предметні відносини з США щодо Росії, посилити тиск на Москву у питанні Криму", - резюмував політконсультант.