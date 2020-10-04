ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Между Украиной и РФ идет обмен документами для подготовки к нормандскому формату, - глава ОП

Автор: РБК-Украина

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что у него "нормальные рабочие отношения" с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Ермак подчеркнул, что отстаивает интересы Украины.

Самые читаемые новости

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы встречаемся в рамках нормандского формата. Идет обмен документами в подготовке нормандского формата", - заявил Ермак, добавив, что состоявшиеся обмены пленными также согласовывались с Козаком.

Глава Офиса президента подчеркнул, что готов "вести переговоры со всеми, чтобы принести мир в Украину".

"Я имею в виду тех, кто сегодня представляет интересы Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе - это господин Грызлов, и в нормандском формате - господин Козак", - отметил Ермак.

Ранее Андрей Ермак заявил, что решение о приглашении первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу было коллективным.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир КозакДонбассвойнаАндрей ЕрмакКонтактная группа