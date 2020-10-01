Кравчук объяснил позицию Фокина отсутствием в информационном поле

Фото: Леонид Кравчук (РБК-Украина)

Бывший первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин выражал скандальную позицию по ряду острых вопросов, поскольку "длительно отсутствовал в информационно-политическом поле". Некоторые заявления могли быть сделаны на эмоциях.

Об этом рассказал глава украинской делегации Леонид Кравчук, передает tsn.ua.

По его словам, по этим причинам Фокин и мог заявить, что на Донбассе якобы нет войны между Украиной и Россией. Кравчук подчеркнул, что в украинской делегации не хотели создавать дополнительные проблемы.

"Мы не обвиняли ни в чем Витольда Павловича, а просто сказали, что ситуация сложилась так, что он сам должен определиться со своей позицией, как быть дальше… Президент издал указ о его выводе из числа членов делегации и освободил от должности замглавы делегации", - сказал Кравчук.

Он также добавил, что о позиции Фокина не было известно до назначения в ТКГ.

"Как и неправильно говорить, когда начали такое говорить, мол, Фокин выражает позиции президента или (главы Офиса президента, - ред.) Ермака, или еще кого-то. Ну, это уже полная ерунда", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский заявил, что Фокину пока не ищут замену.

Подробнее о ситуации вокруг Витольда Фокина до увольнения и его наиболее резонансных предложениях читайте в материале РБК-Украина.