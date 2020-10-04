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Між Україною і РФ йде обмін документами для підготовки до нормандського формату, - глава ОП

Автор: РБК-Україна

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що у нього "нормальні робочі стосунки" з заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком. Єрмак підкреслив, що обстоює інтереси України.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми зустрічаємося в рамках нормандського формату. Йде обмін документами у підготовці нормандського формату", - заявив Єрмак, додавши, що обміни полоненими, які відбулися раніше, також узгоджувалися з Козаком.

Голова Офісу президента підкреслив, що готовий "вести переговори з усіма, щоб принести мир в Україну".

"Я маю на увазі тих, хто сьогодні представляє інтереси Російської Федерації у Тристоронній контактній групі - це пан Гризлов, і в нормандському форматі - пан Козак", - зазначив Єрмак.

Раніше Андрій Єрмак заявив, що рішення про запрошення першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна в Тристоронню контактну групу було колективним.

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