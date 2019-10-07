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Єрмак і Смілянський увійшли до наглядової ради "Укроборонпрому"

Новини » Політика    07.10.2019 - 13:14
Єрмак і Смілянський увійшли до наглядової ради "Укроборонпрому"
Фото: Укроборонпром (ukroboronprom.com.ua)

До наглядової ради увійшли радник президента і директор "Укрпошти"

Президент України Володимир Зеленський ввів до наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" помічника президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі, розміщеному на сайті президента.

Крім того, президент ввів до наглядової ради "Укроборонпрому" Ігоря Смілянського, генерального директоа АТ "Укрпошта" (за погодженням).

Цим же указом президент вивів з наглядової ради "Укроборонпрому" Давида Арахамію, голову фракції "Слуга народа".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором "Укроборонпрому" без конкурсу. Указ був оприлюднений 30 серпня.

Новопризначений генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичу заявив, що в період конкурсного відбору в концерні почалися процеси, які могли мати негативні наслідки для національної безпеки.

Відзначимо, перед президентськими виборами 2019 року генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що листонош, які будуть проводити політичну агітацію, звільнятимуть.

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Новини України Володимир ЗеленськийУкроборонпром
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