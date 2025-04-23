Єрмак, Сибіга та Умєров прибули на переговори до Лондона

Українська делегація прибула до Лондона на переговори щодо способів досягнення припинення вогню. Українська команда зустрінеться з представниками Європи і США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
До складу української делегації увійшли керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Андрій Сибіга.
"Попри все, будемо працювати заради миру. Як і домовились у Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям", - повідомив Єрмак.
Керівник ОП додав, що ще на переговорах в Джидді у березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру.
За словами Єрмака, сьогодні Україна з партнерами буде говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.
Як раніше анонсувалося, сьогодні, 23 квітня, у Лондоні мають відбутися переговори між Україною, Британією, США, Францією та Німеччиною. Президент Володимир Зеленський наголошував, що це буде зустріч, де обговорять всеосяжне припинення вогню.
Проте за день до зустрічі у Лондоні західні ЗМІ повідомили, що США хочуть представити свій мирний план, який не вдовольняє Україну. Оскільки він, зокрема, пропонує визнати Крим російським.
Зеленський на тлі публікацій ЗМІ наголосив, що Україна не визнає окуповані території російськими.
Після цього стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не поїде до Лондона. За даними ЗМІ, причиною цього стала відмова Зеленського від ключової пропозиції США - визнати Крим частиною РФ.
Вже сьогодні стало відомо, що зустріч глав МЗС п'яти країн у Лондоні відклали, а переговори пройдуть на рівні високопосадовців. Джерело РБК-Україна повідомило, що українська делегація у Лондоні готова "до всіх форматів і всіх розмов".
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