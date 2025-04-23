Єрмак, Сибіга та Умєров прибули на переговори до Лондона

До складу української делегації увійшли керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Андрій Сибіга.

"Попри все, будемо працювати заради миру. Як і домовились у Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям", - повідомив Єрмак.

Керівник ОП додав, що ще на переговорах в Джидді у березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру.

За словами Єрмака, сьогодні Україна з партнерами буде говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.