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Єрмак про шостий "Рамштайн": історичний, бо ухвалюються рішення щодо закриття неба

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що шоста зустріч у форматі "Рамштайн" є історичною для України через ухвалення рішень про надання державі систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака у Telegram.

"Черговий "Рамштайн". Для нас він історичний, бо ухвалюються рішення щодо закриття українського неба. Посилення системи ППО України - це те, що нам потрібно", - йдеться в заяві.

Він також зазначив, що ми в постійному діалозі з союзниками. Саме сучасні системи ППО для України були темою останніх розмов із радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

"Тактика ворога змінюється. Ракетний терор наших міст та інфраструктури демонструє їх агонію та чергову спробу нас зламати. Є чітке завдання президента Володимира Зеленського - зробити все, щоб закрити небо. Після останніх обстрілів росіян, кожна хвилина - це життя людей", - додає голова ОП.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі розпочалося шосте засідання Контактної групи з оборони України. Головною темою порядку денного буде посилення протиповітряної оборони нашої країни.

РБК-Україна писала про те, чого чекати від шостого засідання "Рамштайну".

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Андрій Єрмак