Ермак о шестом "Рамштайне": исторический, потому что принимаются решения о закрытии неба

"Очередной "Рамштайн". Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии украинского неба. Ужесточение системы ПВО Украины - это то, что нам нужно", - говорится в заявлении.

Он также отметил, что мы в постоянном диалоге с союзниками. Именно современные системы ПВО для Украины были темой последних разговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Тактика врага меняется. Ракетный террор наших городов и инфраструктуры демонстрирует их агонию и очередную попытку нас сломать. Есть четкая задача президента Владимира Зеленского - сделать все, чтобы закрыть небо. После последних обстрелов россиян, каждая минута - это жизнь людей", - добавляет глава. ОП.