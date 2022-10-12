Єрмак про шостий "Рамштайн": історичний, бо ухвалюються рішення щодо закриття неба

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що шоста зустріч у форматі "Рамштайн" є історичною для України через ухвалення рішень про надання державі систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака у Telegram .

"Черговий "Рамштайн". Для нас він історичний, бо ухвалюються рішення щодо закриття українського неба. Посилення системи ППО України - це те, що нам потрібно", - йдеться в заяві.

Він також зазначив, що ми в постійному діалозі з союзниками. Саме сучасні системи ППО для України були темою останніх розмов із радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

"Тактика ворога змінюється. Ракетний терор наших міст та інфраструктури демонструє їх агонію та чергову спробу нас зламати. Є чітке завдання президента Володимира Зеленського - зробити все, щоб закрити небо. Після останніх обстрілів росіян, кожна хвилина - це життя людей", - додає голова ОП.