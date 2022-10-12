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Ермак о шестом "Рамштайне": исторический, потому что принимаются решения о закрытии неба

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Среда 12 октября 2022 20:20
Ермак о шестом "Рамштайне": исторический, потому что принимаются решения о закрытии неба Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что шестая встреча в формате "Рамштайн" является исторической для Украины из-за принятия решений о предоставлении государству систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.

"Очередной "Рамштайн". Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии украинского неба. Ужесточение системы ПВО Украины - это то, что нам нужно", - говорится в заявлении.

Он также отметил, что мы в постоянном диалоге с союзниками. Именно современные системы ПВО для Украины были темой последних разговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Тактика врага меняется. Ракетный террор наших городов и инфраструктуры демонстрирует их агонию и очередную попытку нас сломать. Есть четкая задача президента Владимира Зеленского - сделать все, чтобы закрыть небо. После последних обстрелов россиян, каждая минута - это жизнь людей", - добавляет глава. ОП.

Напомним, сегодня в Брюсселе началось шестое заседание Контактной группы по обороне Украины. Главной темой повестки дня будет усиление противовоздушной обороны нашей страны.

РБК-Украина писала о том, чего ждать от шестого заседания "Рамштайна".

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Андрей Ермак
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