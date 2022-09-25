ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єрмак розповів про стан звільнених командирів "Азову" у Туреччині

Новость на русском →
Неділя 25 вересня 2022 17:50
Єрмак розповів про стан звільнених командирів "Азову" у Туреччині Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

П'ятеро командирів "Азова", які знаходяться у Туреччині після звільнення з російського полону, перебувають у бойовому настрої. Наразі українські захисники проходять медичні огляди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Сьогодні вдалося особисто поговорити зі звільненими з полону командирами із Азовсталі, які зараз перебувають у Туреччині. Під час розмови з кожним із наших героїв дізнався про їх самопочуття. Настрій у всіх бойовий", - написав він.

Єрмак розповів про стан звільнених командирів &quot;Азову&quot; у Туреччині

Єрмак повідомив, що чоловіки проходять медичні огляди - йде ретельна перевірка їх стану. За результатами медичних аналізів, проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом.

Він також зазначив, що нардеп Рустем Умєров перевірив умови, у яких перебувають наші захисники. За його словами, умови проживання героїв комфортні.

Єрмак також додав, що військові скоро зможуть побачитись зі своїми родинами.

Нагадаємо, що в рамках масштабного обміну полоненими з РФ вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азову" та 10 іноземців. Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

П'ятеро офіцерів, які керували захистом Маріуполя, до кінця війні перебуватимуть в Туреччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь Андрій Єрмак
NEWS
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю