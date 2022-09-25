Ермак рассказал о состоянии освобожденных командиров "Азова" в Турции
Пятеро командиров "Азова", которые пребывают в Турции после освобождения из российского плена, находятся в боевом настроении. В настоящее время украинские защитники проходят медицинские осмотры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"Сегодня удалось лично поговорить с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые сейчас находятся в Турции. Во время разговора с каждым из наших героев узнал их самочувствие. Настроение у всех боевое", - написал он.
Ермак сообщил, что мужчины проходят медицинские осмотры - идет тщательная проверка их состояния. По результатам медицинских анализов проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом.
Он также отметил, что нардеп Рустем Умеров проверил условия, в которых находятся наши защитники. По его словам, условия проживания героев комфортные.
Ермак также добавил, что военные скоро смогут увидеть свои семьи.
Напомним, что в рамках масштабного обмена пленными с РФ удалось освбодить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
Пятеро офицеров, руководивших защитой Мариуполя, до конца войны будут находиться в Турции.
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