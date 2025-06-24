Єрмак розповів, про що говоритимуть Зеленський і Трамп на зустрічі в Гаазі
Президент Володимир Зеленський обговорить з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі шляхи завершення війни.
Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь журналістам.
За його словами, переговори в Гаазі з лідерами НАТО сконцентровані на тому, щоб зберігалася підтримка України, якій необхідні для захисту від російської агресії ППО і зброя, а також додаткові санкції проти РФ. Саме ці теми, як зазначив Єрмак, піднімаються Зеленський з лідерами на полях саміту.
"Усі бачать, що Росія не хоче закінчувати цю війну. Тому, додатковий тиск, дуже болючі санкції, доки Росія не буде відчувати велику ціну за всі ці злочини", - зазначив Єрмак.
Він додав, що триває підготовка зустрічі Зеленського і Трампа. Це питання Єрмак обговорював із держсекретарем Марком Рубіо.
"Тематика, про яку я сказав, головне для нас - це конкретні результати, тому що війна триває. Ми бачили, що дійсно світ через силу працює. Ми побачили це по відношенню до Ірану. Не випадково Іран є партнером Росії, вони абсолютно схожі. І тому мені здається, що мир через силу і двосторонні відносини - це буде головна тема", - відповів Єрмак.
Зустріч Зеленського і Трампа
Нагадаємо, 24 червня в Гаазі стартував перший день саміту НАТО. Генсекретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте під час зустрічі із Зеленським заявив, що в остаточній декларації саміту будуть "важливі формулювання" щодо України та її підтримки.
Також Рютте звернувся із закликом домагатися збільшення військових інвестицій і виробництва.
Примітно, що раніше видання Axios з посиланням на анонімне джерело повідомило, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України і обговорити питання постачання озброєння.
24 червня Білий дім підтвердив, що зустріч може відбутися. Це питання обговорював держсекретар США Марко Рубіо і глава ОП Андрій Єрмак.
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