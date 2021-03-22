Ермак резко ответил Козаку: Украина не соглашается на новые предложения России по Донбассу

В письме Ермак сообщил, что украинская сторона внимательно ознакомилась с письмом Козака от 19 марта и удивлена ​​"своеобразной интерпретацией итогов последней видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата".

"Несмотря на довольно напряженный характер дискуссий и отсутствие общего видения по большинству вопросов, которые были предметом нашего обсуждения, хочу напомнить, что именно украинская сторона немедленно после завершения видеоконференции инициировала созыв внеочередного раунда консультаций в формате Рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня", - пишет Ермак.

Он отметил, что отказ российской стороны от проведения консультаций подгруппы в условиях существенной эскалации ситуации в зоне конфликта является красноречивым свидетельством отсутствия ее реальной заинтересованности в неуклонном соблюдении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Ермак подчеркнул, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами "нормандского формата", и ключевым пунктом Минских договоренностей.

Ермак отметил, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами "нормандского формата", и ключевым пунктом Минских договоренностей.

"Поэтому мы обеспокоены продемонстрированным российской стороной подходом к этим важным вопросам, так же как и манипулятивным характером предложенных господином Козаком выводов. Соответственно, ни при каких условиях не можем согласиться с предложениями, содержащимися в его письме от 19.03.2021", - говорится в письме Ермака.

Украинская сторона готова в любое время до проведения дальнейших дискуссий в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к неуклонному выполнению дополнительных мер от 22.07.2020 по обеспечению безусловного режима прекращения огня и урегулирования конфликта в целом, отмечается в письме.