Єрмак різко відповів Козаку: Україна не погоджується на нові пропозиції Росії по Донбасу

У листі Єрмак повідомив, що українська сторона уважно ознайомилася з листом Козака від 19 березня і здивована "своєрідною інтерпретацією підсумків останньої відеоконференції політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

"Попри доволі напружений характер дискусій і відсутність спільного бачення з більшості питань, що були предметом нашого обговорення, хочу нагадати, що саме українська сторона негайно після завершення відеоконференції ініціювала скликання позачергового раунду консультацій у форматі Робочої підгрупи з безпекових питань ТКГ, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню", - пише Єрмак.

Він зазначив, що відмова російської сторони від проведення консультацій підгрупи в умовах істотної ескалації ситуації у зоні конфлікту є красномовним свідченням відсутності її реальної зацікавленості у неухильному дотриманні додаткових заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Єрмак наголосив, що встановлення і суворе забезпечення сталого і всеосяжного режиму припинення вогню є запорукою виконання всіх важливих домовленостей, досягнутих лідерами "нормандського формату", і ключовим пунктом Мінських домовленостей.

"Тому ми занепокоєні продемонстрованим російською стороною підходом до цих важливих питань, так само як і маніпулятивним характером запропонованих паном Козаком висновків. Відповідно, за жодних умов не можемо погодитися з пропозиціями, що містяться у його листі від 19.03.2021", - йдеться у листі Єрмака.

Українська сторона готова у будь-який час до проведення подальших дискусій в будь-якому форматі для прийняття конкретних рішень і повернення до неухильного виконання додаткових заходів від 22.07.2020 щодо забезпечення безумовного режиму припинення вогню і врегулювання конфлікту в цілому, наголошується у листі.