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Ермак рассказал о трехсторонних консультациях с Салливаном и Лавгроувом

Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел трехсторонние консультации с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и советником премьера Великобритании по нацбезопасности Стивеном Лавгроувом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Twitter.

"Обсудили ход и перспективы мирных переговоров. Ключевое внимание - механизма гарантий безопасности для Украины", - заявил Ермак.

Он также отметил, что проинформировал партнеров о ситуации на фронте и ужасных преступлениях российских военных на территории Украины.

Напомним, Ермак рассказал, что визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев не был спонтанным. По его словам, британский премьер был все время на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы также писали о том, что Ермак прокомментировал угрозы Кремля нанести ракетные удары по Киеву.

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Андрей Ермак