"Кремль умеет воевать только с гражданскими": Ермак об угрозах ракетными ударами по Киеву

По мнению руководителя президентского Офиса, Россия намеренно создает провокации ради новой порции угроз. Возможные ракетные удары по Киеву – следствие этого замысла.

"Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет воевать только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – написал Ермак.

Минобороны РФ пригрозило ракетными ударами по Киеву из-за якобы атаки украинских войск российской территории. Оккупанты собрались атаковать "центры принятия решений".