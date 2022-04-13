"Кремль умеет воевать только с гражданскими": Ермак об угрозах ракетными ударами по Киеву
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые угрозы Министерства обороны РФ нанести новые удары по Киеву и другим городам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Ермака.
По мнению руководителя президентского Офиса, Россия намеренно создает провокации ради новой порции угроз. Возможные ракетные удары по Киеву – следствие этого замысла.
"Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет воевать только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – написал Ермак.
Минобороны РФ пригрозило ракетными ударами по Киеву из-за якобы атаки украинских войск российской территории. Оккупанты собрались атаковать "центры принятия решений".
К слову, накануне аэродром в Миргороде подвергся ракетным ударам войск РФ.
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