Ермак рассказал, кто представит ОРДЛО на переговорах по Донбассу

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что к переговорам по урегулированию на востоке должны привлечь признанных представителей гражданского общества Донбасса. Он подчеркнул, что эти лица не должны быть причастны к военным действиям.

Об этом он рассказал немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung перед визитом в Берлин.

"Если такие представители населения должны быть привлечены к переговорному процессу, то они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат... Это должны быть признанные представители гражданского общества", - отметил глава ОП и добавил, что эти лица не могут иметь ничего общего с сепаратистскими и террористическими организациями.

Также Ермак прокомментировал вопрос местных выборов на Донбассе. Он отметил, что их проведение возможно только "после того, как будут выведены иностранные войска и незаконные вооруженные формирования, и как Украина вернет контроль над своей границей".

Глава ОП отметил, что после этого можно будет думать о выборах там при условии беспрепятственной деятельности СМИ, политических партий и международных наблюдателей.

Кроме того, по словам Ермака, переговоры в Минске "практически не были переговорами", а решение Парижского саммита нормандского формата фактически не выполняются, поскольку едва ли не каждый день погибают украинские военные.

Подчеркивается, что на переговорах Трехсторонней контактной группы, которые с марта проходят в видеоформате, до сих пор не согласовали новые пункты разведения.

Глава ОП и глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыли с официальным визитом в Берлин.

Напомним, во время переговоров в Берлине обсудят вопрос оккупированного Крыма.

Как писало РБК-Украина, во время этих переговоров будут обсуждать и ситуацию на Донбассе.