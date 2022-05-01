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Ермак рассказал о подробностях эвакуации мирных жителей из Мариуполя

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Воскресенье 01 мая 2022 20:18
Ермак рассказал о подробностях эвакуации мирных жителей из Мариуполя Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о подробностях эвакуации мирных жителей из Мариуполя, в частности с металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака.

По данным источников в офисе президента, именно Ермак курировал этот процесс.

"Сегодня начали эвакуацию мирных жителей из города Мариуполь, в частности с металлургического комбината "Азовсталь". Там люди несколько недель прятались от российских бомбежек. По состоянию на сегодня нам удалось вывезти более 100 женщин, детей и стариков. Всех везем в Запорожье", - написал Ермак.

По его словам, это лишь первый этап и власть продолжит забирать из Мариуполя граждан и военных.

"Да, это была тяжелая операция и впереди еще много работы, но нас ничто не остановит. Русские создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу, продолжают бомбардировки, но за все будут отвечать", - добавил руководитель Офиса президента.

Он также отметил, что президент взял ситуацию под личный контроль, команда офиса президента и правительства работала над этой задачей нон-стоп.

Напомним, ранее о начале эвакуации гражданских из "Азовстали" сообщил представитель ООН.

Отметим, сегодня, 1 мая, оккупанты вывезли из осажденного Мариуполя более 50 человек. Людей отправили в фильтрационный лагерь российских войск.

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Офис президента Мариуполь эвакуация
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