Ермак рассказал о подготовке партнерами Украины нового пакета санкций против РФ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал об усилении странами-партнерами санкционного давления на Россию за ее военную агрессию против нашего государства.

Чиновник сообщил, что под прицелом этих новых ограничительных мер окажутся цепочки критического импорта, предусматривающего экспортный контроль. Санкции также направленны на поставщиков, сотрудничающих с российским ВПК.

Ермак убежден в необходимости выйти на темп еженедельного усиления санкционного давления против РФ.

"Санкции сегодня представляются нашими партнерами практически еженедельно. Они разные. Некоторые из них уже начали работать и очень чувствительны для России. А некоторые вроде бы звучат как санкции, но они совсем не работают. По некоторым россияне уже нашли пути, как их обходить. Механизм санкций сам по себе очень мощный, и наша цель - чтобы санкции работали эффективно", - сказал он в ходе онлайн-встречи с группой украинских и международных экспертов, которые анализируют реальное влияние применяемых против страны-агрессора санкций.

Также Ермак отметил, что об остановке или отмене санкций не может быть и речи, пока продолжается война и войска РФ находятся на территории Украины, а также пока Москва не выплатила репарации и компенсации за причиненный ущерб.

Замглавы ОПУ Ростислав Шурма обратил внимание, что вопрос экспорта российской нефти является важнейшим и самым чувствительным, и именно на нем нужно сосредоточиться больше всего. Также он подчеркнул, что следует признать РФ государством-спонсором терроризма, что "автоматически приведет к запретам для многих корпораций, не только по нефти и газу".