ru ua
Ср, 30 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США готовит новый пакет санкций против логистических цепочек российской "оборонки"

Новина українською →
Вашингтон, Среда 30 марта 2022 00:15
США готовит новый пакет санкций против логистических цепочек российской "оборонки" Министерство финансов США (Фото: licdn.com)
Автор: Константин Широкун

США планируют ввести новые санкции в отношении секторов российской экономики, которые имеют решающее значение для продолжения ее вторжения в Украину, включая цепочки военных поставок. Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В прошлый четверг Министерство финансов наложило новые санкции на десятки российских оборонных компаний. Санкции замораживают любые активы, которые они могут иметь под юрисдикцией США, и запрещают американским организациям любые операции с ними.

"В дополнение к санкциям в отношении компаний в секторах, которые способствуют злонамеренной деятельности Кремля, мы также планируем принять меры по нарушению их важнейших цепочек поставок", — заявил Адейемо на мероприятии в аналитическом центре Chatham House.

"Наша цель — использовать комплексный подход, который со временем даст о себе знать, и санкции, которые окажут немедленное воздействие", — сказал он, добавив, что они также будут нацелены на альтернативных военных поставщиков, которых использует Россия.

Война России против Украины длится тридцать пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве
DAILY
Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле