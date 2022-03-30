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Єрмак розповів про підготовку партнерами України нового пакету санкцій проти РФ

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Середа 30 березня 2022 00:40
Єрмак розповів про підготовку партнерами України нового пакету санкцій проти РФ Фото: керівник офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про посилення країнами-партнерами санкційного тиску на Росію за її військову агресію проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Чиновник повідомив, що під прицілом цих нових обмежувальних заходів опиняться ланцюжки критичного імпорту, що передбачає експортний контроль. Санкції також спрямовані на постачальників, які співпрацюють із російським ВПК

Єрмак переконаний у необхідності вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску проти РФ.

"Санкції сьогодні видаються нашими партнерами практично щотижня. Вони є різними. Деякі з них вже почали працювати і є дуже чутливими для Росії. А деякі нібито звучать як санкції, але вони зовсім не працюють. Щодо деяких росіян уже знайшли шляхи, як їх обходити. Механізм санкцій сам по собі є дуже потужним, і наша мета - щоб санкції працювали ефективно", - сказав він в ході онлайн-зустрічі з групою українських і міжнародних експертів, які аналізують реальний вплив застосовуваних проти країни-агресора санкцій.

Також Єрмак зазначив, що про зупинку або скасування санкцій не може бути й мови, поки триває війна і війська РФ знаходяться на території України, а також поки Москва не виплатила репарації та компенсації за завдану шкоду.

Заступник голови ОПУ Ростислав Шурма звернув увагу, що питання експорту російської нафти є найважливішим і найчутливішим, і саме на ньому потрібно зосередитися найбільше. Також він наголосив, що слід визнати РФ державою-спонсором тероризму, що "автоматично призведе до заборон для багатьох корпорацій, не тільки по нафті та газу".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що переговори України з РФ не вплинуть на зняття санкцій, і закликав їх посилювати.

Також ми писали, що США готує новий пакет санкцій проти логістичних ланцюжків російської "оборонки".

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Андрій Єрмак Санкції проти Росії
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