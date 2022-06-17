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Ермак рассказал, о чем говорили на встрече с Джонсоном

Фото: Андрей Ермак (president.gov)
Автор: Евгений Прокопенко

В офисе президента Украины состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На ней речь шла об оборонной и экономической поддержке Украины, ужесточении санкции для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Он заявил, что сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой Офиса и Правительства встретились с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы обсудили с Борисом необходимость поставок тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству", - написал Ермак.

Он добавил, что Украина благодарна Британии за мощную поддержку.

"Как говорится, друзья познаются а беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь", - подчеркнул руководитель ОП Украины.

Напомним, сегодня Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.

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Офис президента