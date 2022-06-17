Ермак рассказал, о чем говорили на встрече с Джонсоном

Он заявил, что сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой Офиса и Правительства встретились с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы обсудили с Борисом необходимость поставок тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству", - написал Ермак.

Он добавил, что Украина благодарна Британии за мощную поддержку.

"Как говорится, друзья познаются а беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь", - подчеркнул руководитель ОП Украины.