Ермак рассказал, о чем говорили на встрече с Джонсоном

В офисе президента Украины состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На ней речь шла об оборонной и экономической поддержке Украины, ужесточении санкции для России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Он заявил, что сегодня вместе с Владимиром Зеленским, командой Офиса и Правительства встретились с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Мы обсудили с Борисом необходимость поставок тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству", - написал Ермак.
Он добавил, что Украина благодарна Британии за мощную поддержку.
"Как говорится, друзья познаются а беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь", - подчеркнул руководитель ОП Украины.
Напомним, сегодня Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.
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