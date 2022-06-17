RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єрмак розповів, про що говорили на зустрічі з Джонсоном

Фото: Андрій Єрмак (president.gov)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Офісі президента України відбулася зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. На ній йшлося про оборонну та економічну підтримку України, посилення санкції для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента України Андрія Єрмака.

Він заявив, що сьогодні разом з Володимиром Зеленським, командою Офісу та Уряду зустрілися з прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі", - написав Єрмак.

Він додав, що Україна вдячна Британії за потужну підтримку.

"Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути", - наголосив керівник ОП України.

Нагадаємо, сьогодні Джонсон мав відвідати саміт у Донкастері, але відмовився в останню хвилину та вирушив до Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента