Єрмак розповів, про що говорили на зустрічі з Джонсоном

Він заявив, що сьогодні разом з Володимиром Зеленським, командою Офісу та Уряду зустрілися з прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі", - написав Єрмак.

Він додав, що Україна вдячна Британії за потужну підтримку.

"Як кажуть, друзі пізнаються а біді. У нас спільні цілі і розуміння, як їх досягнути", - наголосив керівник ОП України.