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Єрмак розраховує на розширення делегації Росії в Контактній групі

Новини » Політика     06.05.2020 - 17:41
Єрмак розраховує на розширення делегації Росії в Контактній групі
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак сподівається, що високий статус членів делегації прискорить мінський процес

Українська сторона на наступному засіданні контактної групи по Донбасу запропонує розширити делегації Росії та ОБСЄ. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками переговорів глави Офісу президента Андрія Єрмака з політичними радниками лідерів країн "нормандської четвірки".

Повідомляється, що Єрмак запропонував на наступному засіданні контактної групи, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ згідно з пропозиціями української сторони.

"Високий офіційний статус членів делегацій дозволить швидше і ефективніше приймати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує", - зазначив він.

Єрмак також підкреслив, що українська сторона буде виконувати домовленості лідерів "нормандської четвірки", досягнутих на саміті в Парижі.

Нагадаємо, раніше Єрмак пояснив підвищення представництва України у тристоронній контактній групі. За його словами, це необхідно для прискорення мінського процесу.

Зазначимо, російську делегацію на сьогодні очолює колишній спікер Державної думи Борис Гризлов. В роботі підгруп беруть участь представники самопроголошених "республік" Донбасу - "міністр закордонних справ ДНР" Наталія Ніконорова і "в. о. міністра закордонних справ ЛНР" Владислав Дейнего.

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