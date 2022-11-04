UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єрмак провів зустріч з групою глав місій держав-членів НАТО

Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із главами місій держав - членів НАТО при штаб-квартирі альянсу, які відвідали Україну з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Зазначається, що Єрмак поінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті, відзначивши просування українських військ на півдні країни з метою деокупації українських земель.

"Ми щодня звільняємо ділянки нашої території. Дуже складною залишається ситуація на Донбасі, зокрема в районі Бахмута, де сконцентрована значна кількість російських сил", - зазначив він.

Керівник ОП також акцентував на необхідності напрацювання потужної позиції країн - членів НАТО щодо низки важливих питань.

"Зокрема щодо цих повітряних атак ракетами та дронами, а також щодо спроб незаконної анексії Росією українських територій, які були нещодавно", - додав він.

Крім того, Єрмак нагадав, що наприкінці вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО, і багато країн уже підтримують можливість набуття нашою державою членства в Альянсі. Але для ухвалення такого рішення потрібен консенсус усіх країн - членів НАТО. Єрмак висловив сподівання на формування ширшої підтримки в межах Альянсу євроатлантичних перспектив України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій ЄрмакНАТО