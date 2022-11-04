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Ермак провел встречу с группой глав миссий государств-членов НАТО

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с главами миссий государств-членов НАТО при штаб-квартире альянса, посетивших Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Ермак проинформировал собеседников об актуальной ситуации на фронте, отметив продвижение украинских войск на юге страны с целью деоккупации украинских земель.

"Мы ежедневно освобождаем участки нашей территории. Очень сложной остается ситуация на Донбассе, в частности, в районе Бахмута, где сконцентрировано значительное количество российских сил", - отметил он.

Руководитель ОП также акцентировал внимание на необходимости наработки мощной позиции стран-членов НАТО по ряду важных вопросов.

"В частности, относительно этих воздушных атак ракетами и дронами, а также попыток незаконной аннексии Россией украинских территорий, которые были недавно", - добавил он.

Кроме того, Ермак напомнил, что в конце сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО, и многие страны уже поддерживают возможность обретения нашим государством членства в Альянсе. Но для принятия такого решения необходим консенсус всех стран-членов НАТО. Ермак выразил надежду на формирование более широкой поддержки в рамках Альянса евроатлантических перспектив Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

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Андрей ЕрмакНАТО