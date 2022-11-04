Ермак провел встречу с группой глав миссий государств-членов НАТО

Ермак проинформировал собеседников об актуальной ситуации на фронте, отметив продвижение украинских войск на юге страны с целью деоккупации украинских земель.

"Мы ежедневно освобождаем участки нашей территории. Очень сложной остается ситуация на Донбассе, в частности, в районе Бахмута, где сконцентрировано значительное количество российских сил", - отметил он.

Руководитель ОП также акцентировал внимание на необходимости наработки мощной позиции стран-членов НАТО по ряду важных вопросов.

"В частности, относительно этих воздушных атак ракетами и дронами, а также попыток незаконной аннексии Россией украинских территорий, которые были недавно", - добавил он.

Кроме того, Ермак напомнил, что в конце сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО, и многие страны уже поддерживают возможность обретения нашим государством членства в Альянсе. Но для принятия такого решения необходим консенсус всех стран-членов НАТО. Ермак выразил надежду на формирование более широкой поддержки в рамках Альянса евроатлантических перспектив Украины.