Єрмак провів телефонну розмову з Сіярто: домовились про зустріч

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.
Під час розмови сторони обговорили українсько-угорські відносини та шляхи їх подальшого розвитку.
У зв'язку з цим керівник Офісу президента й міністр закордонних справ Угорщини домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні.
Єрмак і Сіярто наголосили на важливості особистого контакту та висловили сподівання на знаходження взаємовигідних рішень із найскладніших питань двостороннього порядку денного.
У межах діалогу, що триває, керівник Офісу президента та міністр закордонних справ Угорщини домовилися підтримувати зв'язок на регулярній основі.
Ще 11 січня голова МЗС Угорщини Петро Сійярто анонсував свій візит до Ужгорода й зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Тоді ж він заявив, що переговори також стосуватимуться підготовки до зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана та президента України Зеленського.
Також Сіярто проінформував й про те, що раніше провів телефонну розмову з Єрмаком під час якої заявив, що зустріч на високому рівні матиме сенс, "якщо це може дати результат".
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