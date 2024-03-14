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Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

Во время разговора стороны обсудили украинско-венгерские отношения и пути их дальнейшего развития.

В связи с этим руководитель Офиса президента и министр иностранных дел Венгрии договорились провести на следующей неделе двустороннюю встречу между командами на правительственном уровне.

Ермак и Сийярто подчеркнули важность личного контакта и выразили надежду на нахождение взаимовыгодных решений по самым сложным вопросам двусторонней повестки дня.

В рамках продолжающегося диалога руководитель Офиса президента и министр иностранных дел Венгрии договорились поддерживать связь на регулярной основе.

Визит главы МИД Венгрии в Ужгород

Еще 11 января глава МИД Венгрии Петр Сийярто анонсировал свой визит в Ужгород и встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Тогда же он заявил, что переговоры также будут касаться подготовки ко встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Украины Зеленского.

Также Сиярто проинформировал и о том, что ранее провел телефонный разговор с Ермаком, во время которого заявил, что встреча на высоком уровне будет иметь смысл, "если это может дать результат".

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