Єрмак провів розмову із держсекретарем Ватикану: про що говорили

"Поінформував співрозмовника про зусилля України, спрямовані на досягнення миру в Україні", - йдеться у публікації.

Так, уточнив Єрмак, йдеться, зокрема, про консультації в Копенгагені щодо ключових принципів миру на рівні радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів низки країн.

Серед них: Бразилія, Велика Британія, Данія, ЄС, Італія, Індія, Канада, Німеччина, Південна Африка, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Україна, Франція та Японія.

"Ці консультації мали продовження у вигляді щотижневих зустрічей з представниками іноземних дипломатичних місій у Києві", - розповів керівник ОП у своєму Telegram.

Так, 5 червня відбулася друга така зустріч. Її учасниками стали посли країн G-7, Представництва ЄС в Україні та глави дипломатичних представництв ПАР, КНР, Данії, Іспанії, Індії, Південної Кореї, Нідерландів, Індонезії, Австралії, Саудівської Аравії, Мексики, Польщі, Туреччини, Словаччини, Чехії, Бразилії, Аргентини та Ватикану в Україні.

Також Єрмак додав, що подякував Пароліну за участь у цій зустрічі в Києві архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса, який є апостольським нунцієм в Україні та титулярним архієпископом Мартани.

"Висловив вдячність П'єтро Пароліну за готовність сприяти процесу повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих Росією", - розповів голова ВП.

При цьому урядовець зазначив, що повернення громадян України входить до 10 пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.

Миротворчі "ініціативи" Ватикану

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Папа Римський зайняв неоднозначну позицію. Він намагався представити себе як миротворця та закликав до миру, при цьому нічого не говорячи про провину РФ.

У травні Зеленський зустрічався з Папою Римським і заявив, що Україні не потрібні посередники у війні. Натомість слід розробити план дій щодо справедливого миру в Україні.

Після цього Папа Римський Франциск доручив Зуппі провести миротворчу місію, "щоб спробувати допомогти покласти край війні в Україні". Кардинал приїхав до Києва, де зустрівся із президентом. Вони обговорили українську формулу миру.

Також нещодавно кардинал Зуппі повідомив, що він працює над механізмом повернення дітей в Україну.