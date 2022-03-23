Ермак призвал ввести нефтяное эмбарго из-за перевода Россией расчетов за газ в рубли

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал решение Владимира Путина ввести рублевый расчет за газ. Он призвал Европейский Союз объявить России нефтяное эмбарго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Telegram.
Руководитель ОПУ отметил, что перевод газовых расчетов в рубли - это попытка руководства России укрепить экономику и объявить экономическую войну ЕС.
Ермак призвал западные страны отреагировать и дать решительный ответ в виде полного отказа от российских энергоресурсов.
"Но Запад может нанести удар по России нефтяным эмбарго, которое приведет к падению экономики РФ. Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективный Запад должен ее выиграть", - заявил Ермак.
Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил ввести рублевый расчет за газ для европейских стран.
Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк считает, что такое решение России является шагом к эскалации мирового конфликта.
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