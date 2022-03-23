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Єрмак закликав ввести нафтове ембарго через переведення Росією розрахунків за газ у рублі

Фото: очільник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував рішення Володимира Путіна ввести рублевий розрахунок за газ. Він закликав Європейський Союз оголосити Росії нафтове ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

Керівник ОПУ зазначив, що переведення газових розрахунків у рублі - це спроба керівництва Росії укріпити економіку та оголосити економічну війну ЄС. ​​

Єрмак закликав західні країни відреагувати та дати рішучу відповідь у вигляді повної відмови від російських енергоресурсів.

"Але Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки РФ. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, 23 березня президент РФ Володимир Путін доручив ввести рублевий розрахунок за газ для європейських країн.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що таке рішення Росії є кроком до ескалації світового конфлікту.

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