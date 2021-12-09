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Ермак о привлечении США к переговорам по Донбассу: это может быть параллельный формат

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки решили стать участником мирного процесса в Украине. В то же время пока неизвестно, как именно это будет происходить.

Об этом пишет РБК-Украина из ссылки на слова руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака эфире "Право на власть".

По словам Ермака, участие США в регулировании мирного процесса в Украине может означать создание параллельного формата, который будет проводиться вместе с "Нормандией".

"США приняли для себя решение - быть активным участником мирного процесса. Как это будет происходить - будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом, потому что безусловно надо это уважать, ибо наши партнеры очень много сделали... США очень заинтересованы, чтобы в Украину пришел мир", - заявил Ермак.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраина