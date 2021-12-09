RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Єрмак про залучення США до переговорів щодо Донбасу: це може бути паралельний формат

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки вирішили стати учасником мирного процесу в Україні. Водночас наразі невідомо, як саме це відбуватиметься.

Про це пише РБК-Україна з посилання на слова керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака ефірі "Право на владу".

За словами Єрмака, участь США в регулюванні мирного процесу в Україні може означати створення паралельного формату, який проводитиметься разом з "Нормандією".

"США прийняли для себе рішення - бути активним учасником мирного процесу. Як це буде відбуватися - буде залежати від багатьох обставин. Це може бути паралельний трек разом з нормандським форматом, бо безумовно треба це поважати, бо наші партнери дуже багато зробили... США дуже зацікавлені, щоб в Україну прийшов мир", - заявив Єрмак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїна