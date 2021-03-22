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Ермак пожаловался на Россию послам G7 из-за отказа от срочного заседания ТКГ

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 20:19
Ермак пожаловался на Россию послам G7 из-за отказа от срочного заседания ТКГ Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел видеоконференцию с послами стран "Большой семерки" (G7) и ЕС. В ходе встречи Ермак пожаловался послам на Российскую Федерацию за отказ от срочного заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Несмотря на активные усилия Украины по восстановлению режима прекращения огня... российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, которое предлагала украинская сторона", - говорится в сообщении.

При этом Ермак поблагодарил за конструктивную позицию представителям Франции и Германии.

"Установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами Нормандского формата, и ключевым пунктом минских договоренностей. Поэтому прежде всего надо обеспечить режим прекращения огня", - подчеркнул он.

Глава ОП заявил, что Украина готова в любое время к проведению дискуссий для принятия решений и возвращения к обеспечению режима прекращения огня, чтобы двигаться к установлению мира на Донбассе.

Напомним, 18 марта нормандские советники провели новую встречу. Украина призвала вернуться к режиму "тишины".

Представитель Украины на переговорах, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил принять совместное заявление о возвращении к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что боевики возобновляют военное присутствие на участке разведения сил на Донбассе. Оккупанты разместили мины вблизи Золотого.

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