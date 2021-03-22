Ермак пожаловался на Россию послам G7 из-за отказа от срочного заседания ТКГ

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел видеоконференцию с послами стран "Большой семерки" (G7) и ЕС. В ходе встречи Ермак пожаловался послам на Российскую Федерацию за отказ от срочного заседания Трехсторонней контактной группы.

"Несмотря на активные усилия Украины по восстановлению режима прекращения огня... российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, которое предлагала украинская сторона", - говорится в сообщении.

При этом Ермак поблагодарил за конструктивную позицию представителям Франции и Германии.

"Установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами Нормандского формата, и ключевым пунктом минских договоренностей. Поэтому прежде всего надо обеспечить режим прекращения огня", - подчеркнул он.

Глава ОП заявил, что Украина готова в любое время к проведению дискуссий для принятия решений и возвращения к обеспечению режима прекращения огня, чтобы двигаться к установлению мира на Донбассе.