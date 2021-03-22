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Єрмак поскаржився на Росію послам G7 через відмову від термінового засідання ТКГ

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 20:19
Єрмак поскаржився на Росію послам G7 через відмову від термінового засідання ТКГ Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів відеоконференцію з послами країн "Великої сімки" (G7) і ЄС. В ході зустрічі Єрмак поскаржився послам на Російську Федерацію через відмову від термінового засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Попри активні зусилля України щодо відновлення режиму припинення вогню... російська сторона не підтримала українські ініціативи відмовилася від проведення позачергового засідання робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, яка пропонувала українська сторона", - йдеться в повідомленні.

При цьому Єрмак подякував за конструктивну позицію представникам Франції та Німеччини.

"Встановлення і суворе забезпечення сталого і всеосяжного режиму припинення вогню є запорукою виконання всіх важливих домовленостей, досягнутих лідерами Нормандського формату, і ключовим пунктом мінських домовленостей. Тому насамперед треба забезпечити режим припинення вогню", - підкреслив він.

Голова ОП заявив, що Україна готова в будь-який час до проведення дискусій для прийняття рішень і повернення до забезпечення режиму припинення вогню, щоб рухатися до встановлення миру на Донбасі.

Нагадаємо, 18 березня нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші".

Представник України на переговорах, глава Офісу президента Андрій Єрмак запропонував прийняти спільну заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ зафіксували, що бойовики відновлюють військову присутність на ділянці розведення сил на Донбасі. Окупанти розмістили міни поблизу Золотого.

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