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Ермак: популярность Кличко может еще много принести Украине

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 12:07
Ермак: популярность Кличко может еще много принести Украине
Фото: Андрей Ермак (mewos.in.ua)

Ермак убежден, популярность Кличко еще может принести пользу

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что популярность мэра Киева Виталия Кличко может еще принести много пользы в целом всей Украине. Об этом Ермак заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Мое личное мнение, я считаю, что Виталий – человек с мировой популярностью, которого знают в мире, и считаю, что вот эта часть его жизни не в достаточной степени, скажем так, сыграла, сработала. Я думаю, что его имя, его популярность и его слава в мире могут очень много принести Украине в целом. Я считаю, что имя братьев Кличко может принести намного больше для Украины. Знаю его изначально как великого спортсмена, знаю, что это мэр, которого избрали киевляне, и я свое мнение никогда по этому поводу не менял", - сказал Ермак.

Также помощник президента подчеркнул, что все решения, которые касаются руководителей государственных администраций, принимаются исключительно президентом Зеленским.

Как писало РБК-Украина, во вторник, 11 февраля, Андрей Ермак возглавил Офис президента вместо Андрея Богдана.

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