Єрмак: популярність Кличко може ще багато принести Україні

Єрмак упевнений, популярність Кличко може принести користь

Новий голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що популярність мера Києва Віталія Кличка може ще принести багато користі в цілому всій Україні. Про це Єрмак заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

"Моя особиста думка, я вважаю, що Віталій - людина зі світовою популярністю, якого знають у світі, і вважаю, що ось ця частина його життя не в достатній мірі, скажімо так, зіграла, спрацювала. Я думаю, що його ім'я, його популярність і його слава в світі можуть дуже багато принести Україні в цілому. я вважаю, що ім'я братів Кличко може принести набагато більше для України. знаю його спочатку як великого спортсмена, знаю, що це мер, якого обрали кияни, і я свою думку ніколи з цього приводу не міняв ", - сказав Єрмак.

Також помічник президента підкреслив, що всі рішення, які стосуються керівників державних адміністрацій, приймаються виключно президентом Зеленським.

Як писало РБК-Україна, Андрій Єрмак очолив Офіс президента замість Андрія Богданов.