Україна назвала НАТО основні потреби для досягнення стійкого миру, - Міноборони

Україна донесла до відома представників НАТО основні потреби для забезпечення стійкого миру. Насамперед необхідно посилити оборонні спроможності та продовжити підтримку Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв взяв участь в засіданні політичного комітету НАТО, під час якого порушив тему зміцнення оборонних спроможностей України як запоруку стійкого миру.

У своєму зверненні він поінформував представників політичного комітету НАТО, що попри розпочатий переговорний процес, стратегічні цілі Росії залишаються незмінними, а саме - агресор не відмовляється від планів знищення української держави.

Як наголосив заступник міністра, про це свідчить, зокрема:

нарощування виробництва далекобійних засобів ураження,

розгортання додаткових військ в Україні,

формування нових підрозділів стратегічного резерву.

"Ми як ніхто інший зацікавлені у встановленні тривалого стійкого миру на основі реальних безпекових гарантій для України. Однак сьогодні ми не вбачаємо в діях РФ свідчень про бажання миру. Тому ми закликаємо партнерів не втрачати фокус і продовжувати підтримку України", - сказав Боєв.

В цьому контексті заступник міністра підкреслив, що актуальними потребами України залишаються:

нарощування спроможностей української системи ППО та ПРО,

стале забезпечення Сил оборони артилерійськими снарядами,

посилення та розвиток авіаційної компоненти.

За його словами, окремим аспектом зміцнення позицій України є реалізація спільних проєктів в оборонній промисловості, а також підтримка українського ОПК, зокрема в рамках механізмів "данської моделі".

Заступник міністра оборони підкреслив, що наразі потужності українського ОПК дозволяють щорічно виробляти оборонної продукції на 35 млрд доларів, третина з яких - припадає на виготовлення безпілотних та роботизованих систем.

"Наш досвід масштабування і наші напрацювання в цій сфері безумовно є цікавими для партнерів", - підсумував він.