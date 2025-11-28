Єрмак подав у відставку з посади голови ОП, - Зеленський

Голова української держави зазначив, що коли вся увага зосереджена на дипломатії та на захисті у війні, необхідна внутрішня сила - основа зовнішньої єдності та відносин України зі світом.

За його словами, щоб зберігати внутрішню силу, не повинно бути причин для того, щоб відволікатися на щось інше, окрім захисту України. Також партнери не повинні мати питань до України.

"Тому сьогодні - наступні внутрішні рішення. Перше - відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку", - додав він.

Президент подякував Єрмаку за те, що він завжди представляв українську позицію на переговорному треку "саме так, як це має бути". Це завжди була патріотична позиція.

"Але я хочу, щоб не було чуток та спекуляцій. Щодо нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цей інститут", - сказав Зеленський.

Також президент уточнив, що на майбутніх переговорах із партнерами Україну представлятимуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров та представники розвідки.

Що відомо про Єрмака

Андрій Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "юрист-міжнародник". Має адвокатське свідоцтво і розпочав юридичну практику ще у 1991 році.

У 1997 році Єрмак заснував "Міжнародну юридичну компанію", яка спеціалізувалася на питаннях інтелектуальної власності та представляла інтереси таких великих брендів, як Disney, Pixar, Universal та "Інтер Медіа Груп". Саме під час співпраці з "Інтером" відбулося знайомство Єрмака із Володимиром Зеленським.

Пізніше Єрмак протягом семи років був помічником нардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедєєва.

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах у 2019 році Андрій Єрмак став помічником голови держави з питань міжнародної політики. У його компетенції були відносини із США, Росією, а також участь у переговорах у форматі "Нормандської четвірки".

11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Єрмака на посаду керівника Офісу президента.