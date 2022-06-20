Ермак о пленных защитниках "Азовстали": живы, но условия их содержания неизвестны

"Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы", - заявил он.

По его словам, сейчас Главное управление разведки постоянно держит на контроле вопрос защитников "Азовстали".

"С некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", - добавил Ермак.

Он подчеркнул, что освобождение военных из российского плена является главной задачей для властей, а также ГУР.