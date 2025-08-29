Єрмак після зустрічі з Віткоффом: США не тиснуть на Україну в питанні територій

Єрмак зазначив, що він задоволений сьогоднішньою зустріччю зі спецпредставником президента США щодо Близького Сходу Стівом Віткоффом у Нью-Йорку.

"Дуже важливо одразу припинити всі розмови - ніхто з американської сторони не тисне на Україну щодо якихось територій", - підкреслив керівник ОП.

Єрмак нагадав, що він та інші українські посадовці за останні дні побували в Катарі, Саудівській Аравії, Швейцарії та Туреччині. Усі країни готові прийняти переговори України та Росії на рівні лідерів. Не готова до такого діалогу тільки Росія.

За його словами, він обговорив із Віткоффом роботу над гарантіями безпеки для України. Спецпредставник президента США підтвердив, що його країна готова до прямих гарантій для України, які будуть аналогом статті 5 Північноатлантичного договору.

Єрмак розповів, що Україна щодня працює з радниками з нацбезпеки партнерів. Зараз обговорюється велика кількість варіантів гарантій безпеки, які можуть дати Україні впевненість, що агресія більше не повториться.

Також вони з Віткоффом окремо проговорили, що якщо не буде видно жодних термінів зустрічі на рівні лідерів, адміністрація президента США Дональда Трампа повернеться до питання санкцій проти РФ.

"Щоб не було жодних маніпуляцій - жодного тиску з боку американців на нас щодо якихось територій тощо, я особисто нічого такого не чув", - додав він.