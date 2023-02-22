Єрмак про підсумки візиту Байдена до України: у нас однакове розуміння перемоги

"Можу вам точно сказати: у нас (зі США, - ред.) однакове розуміння того, що таке перемога - це повне відновлення нашої територіальної цілісності", - сказав Єрмак, коментуючи підсумки недавнього візиту Байдена.

За словами голови ОП, з Україною і так ніхто не веде розмови про можливість якихось територіальних компромісів, а підтримка американцями та іншими західними союзниками "формули миру" Зеленського унеможливлює такі компроміси в принципі.

Також Єрмак наголосив, що нещодавній візит до України Байдена прискорить постачання Україні необхідних озброєнь та боєприпасів.

"Ми ще раз почули: все, що потрібне вам для перемоги, ви отримаєте", - наголосив голова ОП.