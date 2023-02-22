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Єрмак про підсумки візиту Байдена до України: у нас однакове розуміння перемоги

Фото: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

У Києва та Вашингтона однакове розуміння того, як має виглядати перемога України у війни з Росією.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Можу вам точно сказати: у нас (зі США, - ред.) однакове розуміння того, що таке перемога - це повне відновлення нашої територіальної цілісності", - сказав Єрмак, коментуючи підсумки недавнього візиту Байдена.

За словами голови ОП, з Україною і так ніхто не веде розмови про можливість якихось територіальних компромісів, а підтримка американцями та іншими західними союзниками "формули миру" Зеленського унеможливлює такі компроміси в принципі.

Також Єрмак наголосив, що нещодавній візит до України Байдена прискорить постачання Україні необхідних озброєнь та боєприпасів.

"Ми ще раз почули: все, що потрібне вам для перемоги, ви отримаєте", - наголосив голова ОП.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден прибув у Київ з неанонсованим візитом.

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