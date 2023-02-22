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Ермак об итогах визита Байдена в Украину: у нас одинаковое понимание победы

Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

У Киева и Вашингтона одинаковое понимание того, как должна выглядеть победа Украины в войне с Россией.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Могу вам точно сказать: у нас (из США, - ред.) одинаковое понимание того, что такое победа - это полное восстановление нашей территориальной целостности", - сказал Ермак, комментируя итоги недавнего визита Байдена.

По словам главы ОП, с Украиной и так никто не ведет разговоры о возможности каких-либо территориальных компромиссов, а поддержка американцами и другими западными союзниками "формулы мира" Зеленского делает невозможными такие компромиссы в принципе.

Также Ермак подчеркнул, что недавний визит в Украину Байдена ускорит поставку Украине необходимых вооружений и боеприпасов.

"Мы еще раз услышали: все, что вам нужно для победы, вы получите", - подчеркнул глава ОП.

Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденАндрей Ермак