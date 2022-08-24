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Мотивировал помогать. Ермак присылал лидерам мира фото убитых россиянами детей, - WP

Новина українською →
Украина, Среда 24 августа 2022 17:18
Мотивировал помогать. Ермак присылал лидерам мира фото убитых россиянами детей, - WP Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в начале войны рассылал мировым лидерам фото убитых украинских детей, чтобы те ускорили оказание помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Фотографии убитых украинских детей и разрушенных домов, Ермак регулярно присылал на мобильные телефоны чиновников во всем мире.

По данным издания, фото получали советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

После получения таких фотографий, разные страны начали больше помогать Украине.

Напомним, что Ермак рассказал, когда появится первый документ относительно гарантий безопасности для Украины.

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