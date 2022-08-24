Мотивировал помогать. Ермак присылал лидерам мира фото убитых россиянами детей, - WP
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в начале войны рассылал мировым лидерам фото убитых украинских детей, чтобы те ускорили оказание помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Фотографии убитых украинских детей и разрушенных домов, Ермак регулярно присылал на мобильные телефоны чиновников во всем мире.
По данным издания, фото получали советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
После получения таких фотографий, разные страны начали больше помогать Украине.
Напомним, что Ермак рассказал, когда появится первый документ относительно гарантий безопасности для Украины.
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